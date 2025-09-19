Hezbollah pide a Arabia Saudita “pasar la página” y abrir un diálogo para enfrentar a Israel

Itognadol.- El jefe adjunto de Hezbollah, Naim Qassem, llamó a Arabia Saudita a “pasar la página” con el grupo respaldado por Irán y dejar de lado las disputas del pasado para conformar un frente unificado contra Israel, tras años de hostilidad que tensaron los vínculos de Riad con Líbano.

Arabia Saudita y otros estados del Golfo designaron a Hezbollah como organización terrorista en 2016. En los últimos meses, Riad se sumó a Washington y a los rivales internos del grupo en Líbano para presionar al gobierno libanés con el fin de desarmar a la milicia chiita, debilitada por la guerra del año pasado con Israel.

En un discurso televisado, Qassem aseguró que los poderes regionales deben considerar a Israel, y no a Hezbollah, como la principal amenaza para Oriente Medio, y propuso “enmendar relaciones” con Arabia Saudita.

“Les aseguramos que las armas de la resistencia (Hezbollah) están dirigidas contra el enemigo israelí, no contra Líbano, Arabia Saudita ni ninguna otra entidad en el mundo”, afirmó. Además, sostuvo que abrir un canal de diálogo permitiría “congelar los desacuerdos del pasado, al menos en esta fase excepcional, para poder enfrentar y contener a Israel”. También advirtió que ejercer presión sobre Hezbollah “es una ganancia neta para Israel”.

Durante años, Arabia Saudita invirtió miles de millones en Líbano, depositando fondos en el Banco Central y financiando la reconstrucción del sur tras la guerra de 2006 entre Hezbollah e Israel. Sin embargo, el grupo se fortaleció tanto en el plano interno como regional gracias al apoyo iraní.

Las relaciones se deterioraron drásticamente en 2021, cuando Riad expulsó al embajador libanés, retiró a su propio enviado y prohibió las importaciones de Líbano. En aquel momento, medios estatales sauditas denunciaron que Hezbollah había capturado el proceso de toma de decisiones del Estado libanés. La crisis escaló con los ataques verbales del entonces líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien llamó “terrorista” al príncipe heredero Mohammed bin Salman y criticó con dureza el rol saudita en Yemen.

El escenario regional cambió radicalmente en los últimos meses: Israel golpeó duramente a Hezbollah en 2024 y eliminó a Nasrallah, mientras que en diciembre rebeldes sirios derrocaron al aliado del grupo, el presidente Bashar al-Assad.

Paralelamente, Arabia Saudita firmó esta semana un pacto de defensa mutua con Pakistán, lo que refuerza una alianza de décadas en un contexto de crecientes tensiones regionales. El fortalecimiento de estos lazos refleja la preocupación de las monarquías del Golfo sobre la fiabilidad de Estados Unidos como garante de seguridad, inquietudes que se intensificaron tras el ataque israelí contra Qatar la semana pasada.