Sobrevivientes de la Shoá rezan en el Muro Occidental por los rehenes y soldados israelíes

Itongadol/Agencia AJN.- Decenas de sobrevivientes de la Shoá, acompañados por sus familias, se reunieron en el Muro Occidental de Jerusalem para rezar por el regreso seguro de los rehenes israelíes y el éxito de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El grupo, integrado por residentes de hogares de ancianos y centros comunitarios gestionados por la organización Reuth y pacientes del Hospital de Rehabilitación Reuth de Tel Aviv, viajó en micros adaptados desde Ramat Rachel hasta la explanada del Muro Occidental de Jerusalem. Allí realizaron un emotivo servicio de religioso por elul, el mes judío del perdón.

Sarah Shalev, sobreviviente de la Shoá residente en Beit Shalom, describió la experiencia: «Tuve el privilegio de participar en esta peregrinación al Muro Occidental con mi hija y otros residentes. En este lugar tan sagrado para el judaísmo me conmoví profundamente y recé con todo el corazón por nuestro pueblo».

«Recé especialmente por que los rehenes y los soldados regresen pronto a casa, sanos y salvos, y para que reine la paz, la seguridad y la esperanza en nuestra amada tierra. La plegaria rompe barreras y las lágrimas abren caminos. Ojalá merezcamos la paz y la redención pronto», añadió.

El director ejecutivo de Reuth, Ido Sharir, destacó la importancia del evento: «Esta peregrinación al Muro Occidental es conmovedora cada año, pero este año ascendimos a Jerusalem con la esperanza de un año de paz, rezando por la seguridad de los rehenes y el regreso a salvo de nuestros soldados».