Roche adquiere la biotecnológica israelo-estadounidense 89bio por hasta 3.500 millones de dólares

Itongadol.- La farmacéutica suiza Roche anunció un acuerdo para adquirir 89bio, una compañía biotecnológica estadounidense-israelí especializada en el desarrollo de tratamientos para enfermedades hepáticas avanzadas, en una operación valorada en hasta 3.500 millones de dólares. Con esta compra, Roche busca posicionarse a la vanguardia de un nuevo frente terapéutico en la intersección entre obesidad y trastornos metabólicos, en un momento en que la competencia global en fármacos para la pérdida de peso se intensifica.

89bio fue fundada en Israel en 2018 y tiene actualmente su sede central en Estados Unidos, con un centro de I+D en Israel. El acuerdo con Roche corona un ascenso vertiginoso de menos de una década, tras surgir a partir de una licencia de candidatos a fármacos para el hígado y el metabolismo provenientes de Teva Pharmaceutical Industries, la mayor farmacéutica israelí.

Ese mismo año, la compañía obtuvo 60 millones de dólares en su ronda inicial de financiación de OrbiMed Advisors, Longitude Capital, RA Capital y Pontifax. El equipo fundador incluyó a veteranos de la unidad de I+D de Teva, entre ellos Michal Ayalon y Ram Waisbourd. Michael Hayden, exjefe global de investigación de Teva, se unió como miembro fundador de la junta.

Ese respaldo permitió a 89bio avanzar su principal candidato, pegozafermin, hasta fases clínicas avanzadas, atrayendo el interés de inversores y finalmente de Roche, que buscaba ampliar su presencia en el área de enfermedades metabólicas.

Según los términos anunciados, Roche pagará 14,50 dólares por acción en efectivo por todas las acciones ordinarias de 89bio, además de un valor contingente de hasta 6 dólares por acción ligado a futuros hitos clínicos y regulatorios. La operación valora a la empresa en unos 2.400 millones de dólares inicialmente, que podrían ascender a 3.500 millones si se cumplen los objetivos establecidos.

En el centro del interés de Roche se encuentra pegozafermin, un análogo experimental de FGF21 en fase avanzada de ensayos para la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), una forma progresiva de hígado graso vinculada a la obesidad y que afecta a millones de personas en el mundo. Directivos de Roche señalaron que el compuesto tiene potencial para convertirse en líder en su clase.

“Es un complemento muy valioso para tratar otra condición comórbida muy común con la obesidad”, afirmó Teresa Graham, responsable de la división farmacéutica de Roche. Añadió que la compañía evalúa probar pegozafermin no solo como terapia independiente, sino también en combinación con los candidatos de fármacos para la pérdida de peso en desarrollo por la firma.

El acuerdo refleja cómo las grandes farmacéuticas buscan expandirse más allá de los fármacos GLP-1 contra la obesidad hacia áreas relacionadas como enfermedades cardiovasculares, renales y hepáticas. Roche, de hecho, ha movido ficha de forma agresiva en el último año: pagó 2.700 millones de dólares por Carmot, desarrolladora de fármacos para la pérdida de peso, y cerró un acuerdo de hasta 5.300 millones con Zealand Pharma para los derechos de un tratamiento contra la obesidad.

Otras compañías también avanzan en la misma dirección. GSK pactó en mayo pagar hasta 2.000 millones por una terapia hepática de Boston Pharmaceuticals, mientras que el análogo de FGF21 de Akero Therapeutics mostró resultados prometedores en revertir el daño hepático en ensayos intermedios. Por su parte, Novo Nordisk y Eli Lilly, líderes del mercado de adelgazamiento, están probando sus medicamentos en aplicaciones más amplias contra enfermedades del hígado.