Edan Alexander, cautivo 584 días por Hamás, dio su primer discurso público: «No podemos detenernos hasta que todos los rehenes estén en casa»

Itongadol.- En la Gala de Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FIDF) celebrada en Nueva York, el soldado de la Brigada Golani Edan Alexander brindó su primer discurso público desde que recuperó la libertad hace cuatro meses, tras haber permanecido 584 días en cautiverio de Hamás.

Alexander, de 21 años, fue capturado el 7 de octubre y permaneció retenido en túneles de Gaza hasta su liberación. Ante la audiencia en Nueva York, expresó su gratitud a quienes trabajaron por su regreso y anunció que el próximo mes volverá a Israel para reincorporarse al servicio militar.

“Mi nombre es Edan Alexander. Tengo 21 años. Serví en las FDI y fui tomado cautivo por Hamás el 7 de octubre. Ese día luché junto a mis hermanos de armas contra Hamás. Y, después de ser capturado, luché cada día por sobrevivir en cautiverio, en los túneles, en la oscuridad”, relató.

“Fui retenido durante 584 días. Fueron los días más duros de mi vida: días de lucha, dolor y separación de mi familia. Pero esta noche estoy aquí, libre”, afirmó.

El soldado agradeció al presidente Donald Trump y a su administración por asegurar su liberación: “Sin su trabajo, no estaría aquí con ustedes esta noche”. También destacó a sus padres y hermanos “por nunca haberse rendido”.

Alexander rindió homenaje a las Fuerzas de Defensa de Israel: “Servir en las FDI es uno de los mayores honores de mi vida. A los soldados que siguen defendiendo a Israel y a las familias de los caídos, llevo siempre su sacrificio conmigo”.

Al mismo tiempo, subrayó que su libertad no debe hacer olvidar a los que aún siguen en poder de Hamás: “Mientras yo soy libre, muchos otros siguen en cautiverio. Su pesadilla continúa, sus familias siguen esperando. No podemos olvidarlos. No podemos detenernos hasta que todos estén en casa”.