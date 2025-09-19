Papa: «Existe una definición muy técnica de ‘genocidio’ y no podemos hacer una declaración al respecto» sobre Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- El papa León XIV expresó su «profunda preocupación» por la situación en la Franja de Gaza en medio de la guerra entre Israel y la organización terrorista palestina Hamás, pero se negó a hablar de un supuesto «genocidio», como algunos denuncian falsamente.

«Oficialmente, la Santa Sede no cree que podamos hacer una declaración al respecto en este momento. Existe una definición muy técnica de lo que podría ser un ‘genocidio'», aclaró en una entrevista con la periodista estadounidense Elise Ann Allen para el libro Papa León XIV. Ciudadano global, misionero del siglo XXI.

León expresó su solidaridad con la población civil de Gaza, diciendo que los palestinos habían sido “una vez más” forzados a abandonar sus hogares y que viven en “condiciones inaceptables” como resultado de los combates, iniciados con la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.

A pesar de “algunas declaraciones muy claras” del presidente estadounidense Donald Trump, no ha habido una respuesta clara para encontrar maneras efectivas de aliviar el sufrimiento de los civiles en Gaza, “y eso obviamente es motivo de gran preocupación”, dijo.

“No podemos ignorar eso. De alguna manera, debemos seguir presionando para intentar lograr un cambio”, añadió el Papa.

El mes pasado, León instó a todas las partes a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, incluyendo la liberación de todos los rehenes israelíes.

«Imploro que se libere a todos los rehenes, que se logre una tregua permanente, que se facilite la entrada segura de ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho internacional humanitario», añadió el Papa.

El presidente israelí, Isaac Herzog, asistió a la ceremonia de investidura en el Vaticano en mayo y calificó los llamamientos del Papa a favor de la liberación de los rehenes israelíes como «una señal de compasión que proviene del corazón de la comunidad católica».