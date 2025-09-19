Trump avanza con venta de armas a Israel por $6.000 millones de dólares

Itongadol.- La administración de Donald Trump está avanzando en la venta de armas a Israel por casi 6.000 millones de dólares, según informó de manera exclusiva The Wall Street Journal el viernes.

El paquete propuesto, que se financiaría con asistencia militar extranjera provista por Estados Unidos, incluye un acuerdo de 3.800 millones de dólares para la adquisición de 30 helicópteros de ataque AH-64 Apache, lo que casi duplicaría la flota existente de Israel, indicó el diario.

Miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos transfieren carga al ejército israelí en la base aérea de Nevatim.

Además, la administración busca la aprobación de un acuerdo de 1.900 millones de dólares para 3.250 vehículos de asalto de infantería para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según documentos revisados por WSJ. Estas armas no se esperan entregar hasta dentro de dos o tres años.

El Departamento de Estado inició el proceso solicitando la aprobación de los cuatro líderes principales de los comités de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y del Senado. Normalmente, estos líderes deben dar el visto bueno antes de que se notifique al Congreso en forma más amplia sobre ventas importantes de armas al extranjero.

Según el WSJ, las ventas de armas propuestas se enviaron por primera vez a los líderes del Congreso hace aproximadamente un mes, antes del ataque israelí del 9 de septiembre contra líderes de Hamás en Qatar. A pesar de la reacción regional y la molestia del presidente Trump por el ataque en su aliado del Golfo, la administración continuó buscando la aprobación para la venta.

El Departamento de Estado, el Ministerio de Defensa de Israel y la Casa Blanca declinaron hacer comentarios al respecto.

La administración Trump ha ampliado notablemente las transferencias de armas de Estados Unidos a Israel desde que asumió el cargo. Esto sigue la línea de la administración de Joe Biden, que también incrementó el suministro de armamento a Israel después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 muertos en el sur de Israel y 251 rehenes.

El año pasado, Biden retuvo brevemente envíos de bombas de 2.000 y 500 libras durante un desacuerdo con el gobierno israelí sobre una ofensiva planificada en Rafah. Posteriormente, liberó el envío de bombas de 500 libras, y Trump levantó la retención de las bombas de 2.000 libras al asumir la presidencia.