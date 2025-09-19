España tiene el gobierno con más miembros antisemitas en Europa *por Darío Loperfido*

Itongadol.- Darío Loperfido denunció que España y Argentina presentan alarmantes muestras de antisemitismo en la política y los medios. Señaló que el gobierno de Pedro Sánchez «es el gobierno con más miembros antisemitas en Europa» y usa el conflicto con Israel para eludir debates sobre corrupción, y que el diputado Nicolás Massot, respaldado por Cristina Kirchner y Vanina Biasi, se suma a discursos antisemitas con graves implicancias históricas y políticas.

«El conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamás está siendo utilizado por muchos países como una herramienta para eludir las discusiones sobre asuntos internos. España tiene probablemente el gobierno con más miembros antisemitas en Europa. El presidente Pedro Sánchez lo utiliza descaradamente para que no se hablen de los temas de corrupción que lo acechan.

Han permitido que manifestantes que protestaban contra la participación del equipo israelí interrumpieran el desarrollo normal de La Vuelta a España, que es una gran competencia de ciclismo, y han fomentado esos cortes desde el gobierno.

Entre los manifestantes había miembros de ETA y personas que actúan como representantes de la organización terrorista Hamás. Ahora, la televisión estatal española transmitió un comunicado diciendo que España no participará en el concurso de Eurovisión si se permite la participación de Israel.

El gran problema de estas maniobras es que contribuyen a inculcar un brutal antisemitismo en la opinión pública. En Alemania fue noticia que un comercio colocó un cartel diciendo que la entrada a los judíos estaba prohibida.

En Argentina, el diputado Nicolás Massot dio un discurso en el Congreso hablando sobre una resolución de la ONU y comparó a miembros del gobierno de Israel con criminales nazis.

Massot es antisemita, y después de decir eso recibió el apoyo de Cristina Kirchner, que era aliada de Irán, un Estado terrorista que provocó los dos principales atentados en Argentina, el de la embajada y el de la AMIA. Nisman fue asesinado porque iba a denunciar el acuerdo del kirchnerismo con Irán. Massot también recibió el apoyo de la exdiputada del Partido Obrero Vanina Biasi, que es claramente antisemita. Massot debería preocuparse por el respaldo que tiene.

Ninguno de los actores sociales que todos defienden a Hamás recuerda que fue esta organización la que asesinó, violó y secuestró a civiles israelíes, y así empezó la guerra. Todavía hay rehenes y nadie está pidiendo por ellos. Instalar una vez más el discurso antisemita es peligroso. La guerra siempre es horrible, pero esta guerra la inició el terrorismo contra un Estado democrático. Y todos los que critican a Israel permanecen en silencio sobre el desastre humanitario que provocó Putin con la invasión a Ucrania. Los progresistas guardan silencio sobre esa invasión porque, en el fondo, respetan a Putin. Tienen una indignación selectiva.»

Editorial de Darío Darío Loperfido, ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en el programa de Cristina Pérez por Radio Rivadavia