Startup israelí sale a la luz con $80 millones para poner a prueba los límites de la inteligencia artificial

Itongadol.- Irregular, la startup israelí antes conocida como Pattern Labs, salió del modo sigiloso con una financiación de 80 millones de dólares y contratos con algunos de los laboratorios de inteligencia artificial más importantes del mundo, incluyendo OpenAI y Anthropic. Fundada en 2023, la compañía se especializa en probar modelos avanzados bajo escenarios del mundo real, desde eludir programas antivirus hasta operaciones ofensivas autónomas, ofreciendo un marco para el despliegue seguro de sistemas de próxima generación.

La primera ronda de inversión, en la que participó Sequoia con 30 millones de dólares, fue seguida semanas después por otra ronda de aproximadamente 50 millones, con Sequoia nuevamente junto a Redpoint, Swish Ventures de Omri Caspi y varios inversores ángeles locales liderados por Assaf Rappaport, además de Ofir Ehrlich de Eon. Con solo dos años de existencia, la empresa ya registra ingresos significativos y emplea a 25 personas, la mayoría en Israel.

Irregular trabaja con laboratorios líderes de IA, generando millones de dólares en ingresos. Sus actividades incluyen evaluar cómo se comportan los modelos de próxima generación frente a amenazas reales, desarrollar defensas para garantizar implementaciones seguras a gran escala y asesorar a clientes como gobiernos, incluido el del Reino Unido. Los fundadores declararon a Calcalist: “Tenemos ingresos provenientes de los laboratorios más grandes del mundo como OpenAI y Anthropic. Realizamos investigaciones con ellos y estamos en el corazón de la actividad”.

Dan Lahav, CEO de Irregular, señaló: “Se está abriendo un nuevo mercado, una frontera emergente en IA donde un enfoque proactivo es esencial. Nuestro objetivo es entender estos sistemas desde adentro, anticipar posibles daños y trabajar directamente con ellos. Nos enfocamos en comprender los sistemas y el daño que pueden causar”.

Lahav y Omer Nevo, CTO de la compañía, tienen amplia experiencia en inteligencia artificial y ciberseguridad. Lahav trabajó previamente en LabPixies, startup adquirida por Google, y luego como investigador de IA en IBM, donde recibió el premio Outstanding Technical Achievement Award. Nevo, emprendedor en serie, lideró proyectos de IA en Google Research, incluyendo modelos de detección de incendios forestales. Ambos se conocieron a través del debate competitivo: Nevo es campeón mundial y Lahav tiene el ranking personal más alto en la historia de los campeonatos mundiales.

Con la adopción de la IA acelerándose, los riesgos y desafíos crecen. A medida que los modelos se integran en procesos críticos de toma de decisiones, cualquier falla o vulnerabilidad puede escalar de una crisis local a un colapso sistémico. Irregular realiza simulaciones controladas, exponiendo modelos avanzados a escenarios realistas, evaluando su potencial de uso indebido en ciberataques y su resiliencia ante ataques. La empresa proporciona a creadores y operadores de IA métodos seguros para detectar vulnerabilidades y desarrollar defensas antes de que los modelos se implementen a gran escala o se lancen públicamente.

Tests incluyen eludir sistemas antivirus, mapear y analizar entornos de sistemas, y evaluar el potencial de mal uso. Gracias a inferencias confidenciales y verificaciones basadas en hardware, Irregular permite que laboratorios líderes evalúen riesgos cibernéticos y garanticen un despliegue seguro, fortaleciendo la adopción de IA de próxima generación en Israel y el mundo.

