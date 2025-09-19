Fuerzas de Defensa de Israel eliminan a dos operativos de Hezbollah en el sur del Líbano

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que dos operativos de Hezbollah fueron abatidos en ataques aéreos en el sur del Líbano este viernes.

Uno de los ataques, realizado cerca de la localidad de Ansar, acabó con la vida de Amar Qasibani, a quien las FDI identifican como comandante de las fuerzas de Hezbollah en el cercano poblado de Mazraat Sinay.

Un segundo ataque, ejecutado frente a un hospital en la ciudad de Tebnine, provocó la muerte de Hussein Ramadan, miembro de la fuerza élite Radwan de Hezbollah, según las FDI. El ejército indicó que ambos operativos “estaban involucrados en los esfuerzos para restaurar la infraestructura terrorista de la organización”.

Por otra parte, la Marina israelí atacó un barco frente a la costa de Naqoura, en el sur del Líbano, que según el ejército era utilizado por Hezbollah para tareas de vigilancia sobre fuerzas israelíes.

Las FDI señalaron que estas actividades “constituyen violaciones de los entendimientos entre Israel y Líbano”.