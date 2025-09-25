La Organización Sionista Argentina rechaza y repudia el comunicado emitido por el Partido Justicialista en relación al potencial próximo encuentro del Presidente Javier Milei con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu

Itongadol.- Es necesario dejar en claro que el principal responsable de la tragedia que vive Gaza es el grupo terrorista Hamás. Cualquier intento de relativizar esta verdad transforma a las víctimas en victimarios.

Si a Hamás realmente le importara la población que gobierna desde 2007, lo único que debería hacer es devolver a los secuestrados y deponer las armas. Así de simple podría terminar la contienda militar.

A ningún Estado del mundo se le exige lo que hipócritamente se le reclama al Estado de Israel. Hemos advertido reiteradamente sobre el doble rasero, reconocido como una de las manifestaciones del antisemitismo según la definición de la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto (IHRA), adoptada por nuestro país por Resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores e incorporada a nuestra jurisprudencia.

En Gaza se libra una guerra, con todas las consecuencias dolorosas que ello implica. Negar esta realidad y adoptar otra narrativa es repetir la retórica de un grupo terrorista que utiliza el sufrimiento de su propia población para fines criminales.

Asimismo, rechazamos con firmeza la utilización de una situación tan grave y dolorosa como la guerra en Gaza para obtener réditos en la política local. Instrumentalizar el sufrimiento humano con fines partidarios constituye un acto de irresponsabilidad y una falta de respeto hacia las víctimas.

Israel es el único país del mundo cuya existencia se encuentra permanentemente amenazada por el Estado terrorista y teocrático de Irán y sus proxies en la región. Por ello, desde nuestra organización seguiremos respaldando a nuestro país en su apoyo a la única democracia de Medio Oriente.

Con Israel y contra el terrorismo.