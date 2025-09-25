Canciller Sa’ar sobre el discurso de Abbas en la ONU: “Israel no se dejará engañar de nuevo”

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, criticó el discurso virtual del titular de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, ante la Asamblea General de la ONU, en el que afirmó su disposición a tomar el control de la Franja de Gaza: lo acusó de no haber combatido el terrorismo y aseguró que “Israel no se dejará engañar” por sus palabras.

“Dijo que está dispuesto a recuperar la Franja de Gaza, que perdió tan fácilmente ante (la organización terrorista palestina) Hamás en 2007. ¡Qué generoso!”, tuiteó.

Sa’ar acusó a Abbas de no haber combatido el terrorismo, a pesar de que era “el compromiso sobre el que se fundó la Autoridad Palestina”.

“Ante Occidente, pronuncia bonitas palabras. Pero su pueblo debe interpretar el mensaje a través de la llave que lleva en la solapa de su traje”, añadió, calificando al prendedor como “el símbolo de inundar Israel con los descendientes de los árabes que se fueron en 1948, y de su destrucción”.

“Israel no se dejará engañar de nuevo”, advirtió Sa’ar.