La Unión Europea de Radiodifusión votará en noviembre si Israel sigue en Eurovisión 2026

Itongadol.- La Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés) anunció que sus miembros celebrarán una votación a comienzos de noviembre para decidir si Israel podrá participar en el Festival de Eurovisión 2026, previsto en Viena. La medida llega en medio de una creciente presión de varios países que exigen la exclusión del Estado judío debido a la guerra en Gaza.

Según una carta enviada hoy por la EBU a sus miembros, publicada por el diario austríaco Krone, existe una “diversidad de opiniones sin precedentes” sobre la presencia de Israel. El vicepresidente de la EBU, Petr Dvorak, mantuvo consultas durante los últimos dos meses con distintas cadenas y concluyó que “no sería posible alcanzar una posición consensuada sobre la participación de KAN”, la radiodifusora pública israelí.

La misiva agrega que la organización “nunca se había enfrentado a una situación tan divisiva” y que, por lo tanto, la decisión debe basarse en un proceso democrático más amplio, dando voz a todos los miembros. La votación se realizará antes de diciembre, fecha límite para que los países confirmen su participación en la edición 2026.

En respuesta, la emisora israelí Kan expresó su “esperanza de que Eurovisión mantenga su carácter cultural y apolítico”, recordando que el concurso ha sido “un símbolo de unidad, solidaridad y fraternidad”. Asimismo, advirtió que excluir a Israel “podría ser un paso con amplias repercusiones”. Kan también subrayó que, según el reglamento de la EBU, una decisión extraordinaria de este tipo requiere una mayoría calificada de al menos el 75% de los votos en la Asamblea General.

La EBU confirmó que la votación se llevará a cabo de manera online en noviembre, aunque no precisó los requisitos exactos.

Entre los países que han amenazado con retirarse de Eurovisión 2026 si Israel participa figuran España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia. En contraste, Francia, Alemania, Austria y Australia han rechazado los llamados al boicot, alineándose a favor de que el certamen mantenga su carácter inclusivo.