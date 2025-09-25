El presidente argentino Javier Milei visitó el Ohel del Rebe en Nueva York

Itongadol.- El presidente de Argentina, Javier Milei, visitó el Ohel del Rebe de Lubavitch en Queens, acompañado por una delegación de alto nivel y por emisarios de Jabad.

Milei, considerado uno de los líderes más proisraelíes de la escena internacional, ha consolidado su imagen como cercano al pueblo judío y mantiene una relación muy estrecha con Jabad Lubavitch. Cada vez que visita Nueva York, Javier Milei acostumbra a acercarse al Ohel del Rebe de Lubavitch.

El mandatario suele destacar públicamente los valores morales y espirituales que afirma tomar de la tradición judía y, en particular, de las enseñanzas del Rebe de Lubavitch. Durante su visita oficial a Israel a comienzos de año, se lo vio rezando en el Muro de los Lamentos envuelto en un talit, reuniéndose con entusiasmo con líderes del Estado y obsequiando al primer ministro Benjamin Netanyahu una pintura que retrata un encuentro histórico Netanyahu y el Rebe.

En Buenos Aires ha participado del encendido de una vela, en la celebración de Jánuca de Jabad Lubavich, junto al rabino Tzvi Grunblatt

Milei también ha expresado en reiteradas ocasiones su compromiso con la lucha contra el antisemitismo y con el fortalecimiento de los vínculos entre Buenos Aires y Jerusalem. “Mi apoyo a Israel no es solamente político, es un compromiso profundo con la idea de que Israel representa la justicia y la luz del mundo occidental”, declaró en una oportunidad.

La visita del presidente Milei al Ohel del Rebe se da en paralelo a la participación del mandatario en la Asamblea General de la ONU que coincide con la presencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien se encuentra en Estados Unidos para participar del tercer día de debate en la ONU y podría también acercarse en los próximos días al lugar sagrado.

Milei se encontrará con líderes comunitarios, entre ellos Ronald Lauder presidente del Congreso Judío Mundial, la Bnei Berit y el posible encuentro con el Primer Ministro Netanyahu.