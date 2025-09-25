Las Fuerzas de Defensa de Israel interceptan un misil balístico lanzado desde Yemen, no se reportan heridos

Itongadol.- Las sirenas de alerta aérea sonaron en el centro de Israel luego de que los hutíes de Yemen lanzaran un misil balístico contra territorio israelí. Según confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el proyectil fue interceptado por los sistemas de defensa antimisiles, sin que se registren hasta el momento heridos ni daños materiales.

El ataque ocurre apenas unas horas después de que la aviación israelí llevara a cabo bombardeos en la capital yemení, Sanaa, y en otras posiciones hutíes, en respuesta a los recientes intentos del grupo respaldado por Irán de golpear territorio israelí. Uno de esos ataques incluyó un dron que impactó en la ciudad de Eilat, hiriendo a unas 20 personas, dos de ellas de gravedad.

El nuevo lanzamiento marca una escalada en la ofensiva hutí contra Israel, que desde hace meses mantiene hostilidades en el marco de la guerra en Gaza y la creciente tensión regional. La amenaza desde Yemen se suma a los frentes ya activos con Hezbollah en el norte y con Hamás en la Franja de Gaza, configurando un escenario de múltiples desafíos de seguridad para Jerusalem.