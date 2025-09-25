Netanyahu se reúne con el presidente de Paraguay en Nueva York y agradece su “apoyo inquebrantable” a Israel

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo en Nueva York, en el marco de su visita para la Asamblea General de la ONU, su primera reunión bilateral con un jefe de Estado desde su llegada. El encuentro fue con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, a quien agradeció por el “apoyo inquebrantable” de su país hacia Israel.

Según un comunicado de la oficina del primer ministro, Netanyahu destacó la “oposición constante de Paraguay a los sesgos anti-Israel en la ONU, la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales”. Ambos mandatarios abordaron la posibilidad de ampliar la cooperación bilateral en áreas de seguridad, tecnología, energía y otros campos estratégicos.

Netanyahu también valoró la “firme posición” de Peña contra el antisemitismo y el terrorismo, recordando que Paraguay ha designado como organizaciones terroristas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Hezbollah y Hamás.

En su gesto más simbólico, Peña reafirmó su respaldo a Israel al trasladar en 2024 la embajada de Paraguay a Jerusalem, una decisión que lo ubicó entre el reducido grupo de países que han reconocido oficialmente a la ciudad como capital del Estado judío.

Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el mandatario paraguayo expresó un firme respaldo al derecho de Israel a defenderse frente a las amenazas terroristas. “La prudencia diplomática no puede convertirse en complicidad silenciosa. Paraguay reafirma aquí su posición sin ambigüedades: Israel tiene el derecho legítimo a defenderse”, subrayó.

Peña condenó los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023, a los que calificó como “actos de barbarie grotescos que ninguna causa puede justificar”. En ese marco, rechazó “cualquier intento de equiparar cegadamente la responsabilidad entre las autoridades democráticamente elegidas de Israel y los líderes del grupo terrorista Hamás”, marcando una clara diferencia frente a posturas más ambiguas dentro de la comunidad internacional.

El presidente también alertó sobre el resurgimiento del antisemitismo, al que describió como una “perversión que sigue entre nosotros”. “Está vivo y fuerte. La única respuesta es estar alerta. No al odio. No al terrorismo”, enfatizó, reforzando su mensaje de solidaridad con Israel y de defensa de los valores democráticos.