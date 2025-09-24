Presidente de Paraguay en la ONU: “Israel tiene el derecho legítimo a defenderse”

Itongadol.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reafirmó en la Asamblea General de las Naciones Unidas el respaldo de su país a Israel, al destacar que la defensa propia frente al terrorismo es un derecho inalienable de todo Estado democrático.

“El Paraguay no puede ni debe esquivar las realidades que desafían la paz mundial. La prudencia diplomática no puede convertirse en complicidad silenciosa. Es precisamente en estos momentos cuando los principios que nos definen como nación democrática deben traducirse en posiciones claras e inequívocas con sus amigos y aliados. Paraguay reafirma aquí su posición sin ambigüedades: Israel tiene el derecho legítimo a defenderse”, expresó el mandatario.

Peña condenó los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023, a los que calificó como “actos de barbarie grotescos que ninguna causa puede justificar”, y rechazó “cualquier intento de equiparar cegadamente la responsabilidad entre las autoridades democráticamente elegidas de Israel y los líderes del grupo terrorista Hamás”.

En su discurso, también se refirió al antisemitismo, al que describió como una “perversión que sigue entre nosotros”. “El antisemitismo no es un accidente del siglo XX. Está vivo y fuerte. Forma parte de ese ciclo de violencia irracional y de odio del que hablaba al inicio de mis palabras. Debo confesar que nunca he entendido cómo tanta gente ha adoptado esta horrible visión del mundo, dado que el pueblo judío ha dado tanto material cultural y espiritualmente al mundo. La única respuesta es estar alerta. No al odio. No al terrorismo”, remarcó.

Con este mensaje, el presidente paraguayo se sumó a los líderes internacionales que, en el marco de la Asamblea General, expresaron posiciones sobre el conflicto en Gaza y la seguridad de Israel, subrayando la importancia de mantener una postura firme contra el terrorismo y en defensa de los valores democráticos.