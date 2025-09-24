Emir de Qatar en la ONU: “Israel quiere destruir Gaza y abandonar a los rehenes”

Itongadol.- El emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad al-Thani, denunció en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Israel pretende “destruir Gaza” y “abandonó a los rehenes” al condicionar su liberación al fin de la guerra.

Al-Thani calificó como un “ataque traicionero” el bombardeo israelí ocurrido a inicios de mes contra dirigentes de Hamás en Doha, señalando que la acción buscó sabotear las negociaciones de alto el fuego. Consideró que el hecho constituyó una violación de la soberanía de Qatar y lo describió como un “acto canalla de terrorismo de Estado” enmarcado en una política sistemática de asesinatos selectivos.

“Visitan nuestro país y conspiran para atacarlo. Negocian con delegaciones y planean asesinar a miembros de los equipos de negociación. Es difícil cooperar con una mentalidad así”, afirmó.

Según el emir, el gobierno israelí tiene como objetivo “hacer de Gaza un lugar inhabitable, sin posibilidad de educación ni atención médica, y forzar el desplazamiento de su población”.

También acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de querer prolongar la guerra como parte de una visión de “Gran Israel”, que incluiría la expansión de asentamientos, cambios en el statu quo de los lugares sagrados en el Monte del Templo y operaciones en Cisjordania.

“Israel no es un país democrático rodeado de enemigos; es, en realidad, un enemigo de sus vecinos”, afirmó. Y agregó que el liderazgo israelí “se jacta de impedir la creación de un Estado palestino y de bloquear cualquier paz con los palestinos, ahora y en el futuro”.

Al-Thani aseguró que incluso los aliados de Israel reconocen este comportamiento y “lo rechazan”, criticando la práctica israelí de tildar de “antisemita o terrorista” a cualquiera que se oponga a su política.

El emir subrayó que Qatar seguirá apostando por la diplomacia “incluso cuando otros prefieren recurrir a las armas”, y denunció campañas de desinformación en contra de su país. Además, celebró el creciente número de reconocimientos internacionales al Estado palestino e instó a más naciones a sumarse.