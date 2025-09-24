El presidente sirio instó a Israel a alcanzar un acuerdo de seguridad para estabilizar la región

Itongadol/Agencia AJN.- Antes de su histórico discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, participó en una conferencia organizada por el Instituto de Oriente Medio y advirtió que sin un acuerdo de seguridad con Israel, la inestabilidad regional persistirá.

Dirigiéndose a más de 250 diplomáticos, periodistas y líderes empresariales, al-Sharaa afirmó: “No somos nosotros quienes le causamos problemas a Israel. Tememos a Israel. Estamos preocupados, no al revés”.

Además, acusó a Israel de estancar las negociaciones, violar el espacio aéreo sirio e invadir su territorio.

Por otro lado, expresó su oposición a la división de Siria y señaló: “Jordania está bajo presión, y cualquier conversación sobre la división de Siria perjudicará a Irak y Turquía”.

Al-Sharaa argumentó que un acuerdo exitoso entre Israel y Siria “allanará el camino para otros acuerdos que propaguen la paz en la región”, e instó a Israel a volver a la situación anterior al 8 de diciembre de 2024, cuando cayó el régimen de Assad.

“Hemos dicho que no amenazaremos a nadie. Desde la liberación de Damasco, un millón de personas han regresado y las exportaciones de (la droga) Captagon han caído un 90 por ciento”, añadió.

Asimismo, describió su visita a Nueva York como “una señal del regreso de Siria a la comunidad internacional”, y destacó que dividir a Siria desestabilizaría a los vecinos.

“Washington puede ayudar a integrar a los kurdos en las fuerzas sirias. La seguridad vecina depende de la estabilidad de Siria. La fuerza por sí sola no traerá la paz a Israel”, agregó.

Poco antes de las declaraciones de al-Sharaa, el enviado estadounidense a Siria y Líbano, Thomas Burk, afirmó que Siria e Israel están cerca de firmar un acuerdo.

El próximo discurso de Al-Sharaa será el primero de un presidente sirio en la Asamblea General de la ONU desde 1967.