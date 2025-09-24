Un dron se estrelló cerca de un hotel en Eilat: 20 heridos, dos de ellos graves

Itongadol/Agencia AJN.- Un dron lanzado por los hutíes de Yemen se estrelló en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, provocando una veintena de heridos. El incidente ocurrió en las inmediaciones de un hotel, según informó la emisora pública israelí KAN.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que se intentó interceptar el artefacto aéreo, pero que el impacto se produjo de todas maneras. Equipos de búsqueda y rescate trabajaron en el lugar y las autoridades pidieron a residentes y turistas evitar la zona.

Un dron se estrelló cerca de un hotel en Eilat: hay cuatro heridos



Leer más: https://t.co/cPi6y0adC5#Israel #Yemen #Houthis #Eilat pic.twitter.com/7S5qsisedO — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 24, 2025

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) señaló que 20 personas resultaron heridas en el ataque, incluyendo a dos hombres de unos 60 años en estado grave, un herido de moderada consideración y otros 17 con lesiones leves. La mayoría sufrió heridas por esquirlas. Todos fueron trasladados al Centro Médico Yoseftal de Eilat.

La Fuerza Aérea israelí inició una investigación para determinar por qué no se logró interceptar el dron. Según indicó el ejército, dos misiles interceptores del sistema Cúpula de Hierro fueron disparados, pero no lograron derribar el dispositivo. Previo al impacto, las sirenas de alerta se activaron en la ciudad “según protocolo”.

La policía israelí en Eilat está trabajando con las fuerzas de rescate en el lugar del ataque. La policía también ha pedido a los residentes y visitantes de la ciudad que eviten la zona del incidente.

Eilat es uno de los principales centros turísticos de Israel y este ataque ocurrió en el marco de los días festivos por Rosh Hashaná (Año Nuevo judío).

La semana pasada, otro dron lanzado por los hutíes hacia Eilat se estrelló contra el patio de un hotel, pero sin víctimas en el incidente.