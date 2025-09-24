Hebraica sede de la 40° Macabeadas Infantiles

Las 40 Macabeadas Infantiles vivieron un nuevo capítulo de integración, deporte y comunidad. Con la participación de 18 instituciones provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y una delegación especial llegada desde Brasil, más de 1.000 chicos y chicas dieron vida a una verdadera fiesta deportiva y comunitaria.

El encuentro reunió a niños y niñas de entre 8 y 12 años, acompañados por más de 300 profesionales, entre entrenadores, jueces, y coordinadores, que garantizaron el desarrollo seguro y ordenado de todas las actividades.

Las disciplinas convocaron también a familias que alentaron desde las tribunas: hockey, básquet, futsal, fútbol masculino y femenino, vóley y tenis se desplegaron en jornadas intensas de competencia y camaradería.

Pese al clima adverso, con lluvias que obligaron a activar planes alternativos, la organización logró que todos los deportes pudieran disputarse en tiempo y forma, demostrando capacidad de respuesta y compromiso.

La Sociedad Hebraica Argentina tuvo una presencia destacada, con una delegación superior a los 120 deportistas que participaron en todas las disciplinas. Su aporte fue central para el desarrollo del evento y mostró la fuerza de una institución que, rumbo a sus 100 años, sigue siendo motor del deporte y la vida comunitaria.

Las Macabeadas Infantiles volvieron a confirmar su esencia: un espacio donde el deporte es excusa para el encuentro, la amistad y la construcción de identidad judía.