Scholem Aleijem | Somos Garinim: Educación Ambiental en el Nivel Inicial

En el Scholem, la Educación Ambiental representa un pilar fundamental, no sólo como parte de la currícula, sino como un eje transversal a las salas, que enseña a cada niña y niño a preservar del ambiente y, de esta forma, cuidarse a sí mismos/as, al prójimo y a las especies que lo habitan.

El objetivo principal está puesto en potenciar la relación que tienen las y los estudiantes con el ambiente buscando que puedan dimensionar el efecto que generan las acciones del ser humano en él. Se busca combinar una eficiente gestión y sensibilidad ambiental con una marcada educación ambiental. En este último punto, un ejemplo claro es el proyecto Somos Garinim- Somos semillas, del Nivel Inicial.

Esta propuesta apunta a entrecruzar experiencias y primeros conocimientos del ambiente más cercano, especialmente sobre las semillas y plantas. Así, se generan los primeros acercamientos para observar las propiedades y formas de estos elementos de forma detenida y sensible desde un posicionamiento estético y lúdico.

Este proyecto promueve que las y los niños y niñas adquieran distintos saberes relacionados al proceso de crecimiento y desarrollo de diversas plantas y a su cuidado. A la vez, se detienen en la apreciación y significación del origen de las semillas que se encuentran a su alrededor. De este modo, también profundizan sobre el significado del nombre que ellas y ellos eligieron para la sala, Garinim, que significa “semillas” en hebreo.

Hacer un mundo mejor empieza con pequeñas grandes acciones como estas. El proyecto Somos Garinim recuerda la importancia de aprender a cuidar el ambiente desde edades tempranas, para construir una Comunidad verde y responsable.