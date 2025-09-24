Petro hizo un llamado ante la ONU a “unir ejércitos y armas para liberar a Palestina”

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo ayer ante la Asamblea General de la ONU un llamado a “unir ejércitos y armas para liberar a Palestina”, y conformar un “ejército de la salvación del mundo votado por las Naciones Unidas y sin veto”.

“Invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina”, convocó Petro en su discurso en la apertura del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario colombiano instó a crear un “ejército poderoso de los países que no aceptan el genocidio”.

“Es la hora de la espada, de la ‘libertad o muerte’ de Bolívar, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad”, advirtió en referencia a Israel y al despliegue militar de EEUU en aguas caribeñas contra el narcotráfico.

El mandatario aseguró que “la diplomacia ya acabó su papel”, que “ya sobran las palabras”, y que “desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global”.

Petro agregó que ese “ejército de la salvación del mundo” debe ser votado por la Asamblea de las Naciones Unidas “sin veto” de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

“La ONU tiene que cambiar ya. Una ONU diferente, humana, debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio ni a los genocidas de (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu, ni sus aliados en Estados Unidos y Europa dejarlos libres”, insistió.

El mandatario también urgió a las Naciones Unidas a “hacer respetar los tribunales internacionales de justicia, el derecho internacional que es la base de la civilización y de la sabiduría de la humanidad”.

El gobierno de Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel el año pasado en rechazo a la ofensiva militar en Gaza, que comenzó luego de la masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023.