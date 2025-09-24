El presidente de Indonesia afirmó que está dispuesto a enviar 20.000 soldados a Gaza como fuerza de paz

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, declaró ayer durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU que estaba dispuesto a enviar 20.000 soldados a Gaza como fuerza de paz.

“Si la ONU, el Consejo de Seguridad y esta Asamblea General lo deciden, Indonesia está lista para desplegar a 20.000 o incluso más de nuestros hijos e hijas para establecer la paz en Gaza o en cualquier otro lugar. En Ucrania, Sudán, Libia, dondequiera que se deba establecer la paz, dondequiera que se deba defender la paz”, declaró Subianto.

También afirmó que Indonesia reconocería a Israel el mismo día que el Estado judío reconozca al Estado palestino.

Thank you President Prabowo Subianto of Indonesia 🇮🇩 who also called for the security of the people of Israel. I have spent time with Indonesian government officials and can attest to their sincerity. pic.twitter.com/qs3i2Zn53B — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) September 23, 2025

Subianto añadió que el mundo debe respetar el derecho de Israel a vivir en seguridad y finalizó su discurso con la palabra hebrea “Shalom”, que se traduce como “paz” en el contexto de sus declaraciones.

Indonesia es el país musulmán más grande del mundo y no tiene relaciones diplomáticas con Israel.

“Indonesia reitera una vez más su compromiso con la solución de dos Estados para el problema palestino. Solo así se alcanzará la paz. Debemos garantizar la condición de Estado para Palestina”, enfatizó durante su discurso. “Y apoyaremos todas las garantías para la seguridad de Israel”, agregó.

Subianto elogió a otras naciones que han reconocido recientemente un Estado palestino, como Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia. “El reconocimiento del Estado de Palestina es un paso en el buen camino de la historia”, destacó.

“Debemos reconocer a Palestina ahora. Debemos detener la catástrofe humanitaria en Gaza. Poner fin a la guerra debe ser nuestra máxima prioridad”, añadió el líder indonesio.