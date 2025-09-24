Rusia e Irán firmaron un memorando sobre la construcción de pequeñas centrales nucleares en la República Islámica

Agencia AJN.- Rusia e Irán firmaron hoy un memorando de entendimiento sobre la construcción de pequeñas centrales nucleares en Irán, según informó la corporación nuclear estatal rusa Rosatom.

El acuerdo fue firmado por el director de Rosatom, Alexei Likhachev, y el principal funcionario nuclear de Irán, Mohammad Eslami, en una reunión en Moscú.

Rosatom lo describió como un “proyecto estratégico” y Eslami, quien también es vicepresidente de Irán, declaró a los medios estatales iraníes a principios de esta semana que el plan consistía en construir ocho centrales nucleares, debido a que Teherán busca alcanzar los 20 GW de capacidad de energía nuclear para 2040.

Irán, que sufre cortes de electricidad durante los meses de alta demanda, solo cuenta con una central nuclear en funcionamiento, en la ciudad sureña de Bushehr. Fue construida por Rusia y tiene una capacidad de alrededor de 1 GW.

Head of Iran's Atomic Energy Organization meets with the CEO of Russia’s Rosatom where they signed an memorandum of understanding to cooperate on the construction of Small Modular Reactors (SMRs) in Iran. pic.twitter.com/nRVh4D5jnt — Tehran Times (@TehranTimes79) September 24, 2025

Rusia mantiene estrechas relaciones con Irán y condenó los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares iraníes a principios de este año, llevados a cabo con el objetivo declarado de impedir que Teherán adquiriera una bomba nuclear.

Las naciones europeas acusan a Teherán de incumplir un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales que pretendía impedirle desarrollar un arma nuclear.

Irán niega tener tal intención y Rusia afirma apoyar el derecho de Teherán a la energía nuclear con fines pacíficos.

“Se han llevado a cabo las negociaciones del contrato y, con la firma del acuerdo esta semana, iniciaremos la fase operativa”, declaró Eslami.