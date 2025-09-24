Macron afirmó que Trump debería detener la guerra de Gaza si quiere el Premio Nobel de la Paz

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró ayer que reconocer el Estado de Palestina no equivale a olvidar el mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Macron hizo estas declaraciones a la prensa sentado junto al presidente Donald Trump en una reunión bilateral.

Trump condenó las medidas de las potencias occidentales, incluida Francia, para reconocer un Estado palestino, debido a que recompensarían las “horribles atrocidades” de los terroristas de Hamás.

“Creo que honra a Hamás y no se puede hacer eso por el 7 de octubre. Simplemente no se puede hacer”, expresó Trump a la prensa cuando se le preguntó sobre el reconocimiento del Estado de Palestina.

“Nadie olvida el 7 de octubre”, dijo Macron a la prensa sentado junto a Trump.

“Pero después de casi dos años de guerra, ¿cuál es el resultado?”, preguntó Macron, y añadió: “Esta no es la manera correcta de proceder”.

Macron abogó por un proceso político mientras Trump reafirmaba su apoyo a Israel.

“Si el presidente estadounidense realmente quiere ganar el Premio Nobel de la Paz, debe detener la guerra en Gaza”, destacó el martes el presidente francés.

En declaraciones a la cadena francesa BFM TV desde Nueva York, Macron afirmó que solo Trump tenía el poder de presionar a Israel para que pusiera fin a la guerra.

“Hay una persona que puede hacer algo al respecto, y esa persona es el presidente de Estados Unidos”, declaró Macron. “Y la razón por la que él puede hacer más que nosotros es porque no suministramos armas que permitan librar la guerra en Gaza. No suministramos equipo que permita librar la guerra en Gaza. Estados Unidos de América sí lo hace”.