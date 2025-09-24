La Flotilla con destino a Gaza acusó a Israel de ataques con drones y bloqueos de comunicaciones

Itongadol/Agencia AJN.- La Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés) informó haber sido blanco de al menos 13 explosiones en aguas internacionales mientras se acercaba a la Franja de Gaza la madrugada del miércoles.

En un comunicado de prensa de GSF, el grupo activista acusó al gobierno israelí y a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de una “escalada alarmantemente peligrosa”.

La flotilla declaró que 15 drones habían estado volando a baja altitud, sobrevolando los buques de la flota varias veces durante la noche, y alegó que los drones lanzaron objetos no identificados sobre 10 de las embarcaciones.

Israel no confirmó oficialmente su participación en el incidente.

Un portavoz de la flotilla también afirmó que sus radios fueron interceptadas por “comunicaciones adversarias” para reproducir música de la banda pop sueca ABBA, en lo que el portavoz describió como una “operación psicológica”.

The Hamas flotilla refuses Israel’s proposal to unload aid peacefully at the nearby Ashkelon Marina. Instead, it chooses the illegal path — sailing into a combat zone and breaching the lawful naval blockade.



This proves their true aim: serving Hamas rather than delivering aid to… pic.twitter.com/yD3mbYIrSS — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 23, 2025

GSF acusó a Israel de lanzar una “campaña de desprestigio coordinada” contra la flotilla después de que funcionarios israelíes se refirieran a ella como la “Flotilla de Hamás”.

El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, publicó recientemente un informe que documenta los vínculos entre los líderes de la flotilla y las organizaciones terroristas Hamás y la Hermandad Musulmana.

Según las Fuerzas Armadas de Israel, se ofreció a la flotilla la oportunidad de atracar y descargar su carga en el puerto deportivo de Ascalón.

La flotilla se negó y continuó navegando hacia la Franja de Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí calificó la medida como “una vía ilegal: entrar en una zona de combate y violar el bloqueo naval legal”.

El 10 de septiembre, la flotilla reportó otros dos ataques con drones mientras estaba atracada en un puerto de Túnez.