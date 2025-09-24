Inicio Tapa del Día Titulares del día en Israel

Titulares del día en Israel

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Imágenes satelitales muestran que Irán ha comenzado la reconstrucción de emplazamientos de misiles clave atacados por Israel

The Jerusalem Post: La Flotilla Global Sumud acusó a Israel de ataques con drones y bloqueos de comunicaciones

YNET: “Riesgo para el centro de Israel”: las FDI localizan un cohete en Cisjordania mientras aumentan los incidentes

Haaretz: Aislado como siempre, Netanyahu intentará persuadir a Trump para que espere la victoria en Gaza

Arutz Sheva: ¡Shaná Tová de Israel National News!

