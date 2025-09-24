En la ONU, Milei habló del atentado a la AMIA y exigió la liberación de los rehenes en un firme discurso

Itongadol. -El presidente Javier Milei habló en la Asamblea General de la ONU hoy, donde renovó su condena al terrorismo y vinculó su mensaje con la experiencia argentina en los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. A su vez, el presidente reiteró el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, denunció la desaparición forzosa del argentino Nahuel Gallo en Venezuela y exigió la liberación inmediata de los rehenes en Gaza.

“Quiero manifestar nuevamente mi repudio a las expresiones de violencia fundamentalista que aún existen y se propagan por el mundo. En Argentina ya sufrimos este horror con los ataques de la Embajada de Israel y la AMIA en los años 1992 y 1994 respectivamente”, expresó el mandatario. En ese marco, instó a la comunidad internacional a reforzar la cooperación jurídica para garantizar el cumplimiento de las circulares rojas de Interpol y lograr que los responsables de aquellos atentados comparezcan ante la justicia.

A su vez, el presidente argentino hizo un llamado a las negociaciones con Reino Unido sobre Malvinas «Reitero nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente. A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como estas siguen sin ser resueltas. Por lo que invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales en conformidad con la resolución 2065 de esta misma Asamblea General, junto con todas las resoluciones posteriores que la acompañan.»

Milei también abordó la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, a quien describió como víctima de una desaparición forzosa. “Está secuestrado y detenido de manera arbitraria, sin imputación, sin asistencia legal ni consular”, denunció, al tiempo que exigió su inmediata liberación y llamó a la comunidad internacional a respaldar el reclamo.

Para finalizar su discurso, reclamó la liberación de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza, subrayando que se trata de una exigencia basada en principios fundamentales de dignidad humana y derecho internacional.