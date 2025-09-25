Israel: El comité asesor aprueba la candidatura de David Zini para dirigir el Shin Bet

Itongadol.- El Comité Asesor de Nombramientos Superiores aprobó la candidatura del exgeneral de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) David Zini para ocupar el cargo de director del Shin Bet, la agencia de seguridad interna israelí, informó el propio comité en un comunicado. Con esta aprobación, se despeja el camino para que el gabinete vote formalmente su nombramiento, siendo Zini la elección del primer ministro Benjamin Netanyahu.

En una carta de seis páginas firmada por el expresidente de la Corte Suprema y presidente del comité, Asher Grunis, junto a dos miembros senior, se concluye que no existía ningún conflicto de interés que descalificara la designación de Zini. El comité también rechazó la afirmación de que Netanyahu no podía proponer un candidato debido a que el Shin Bet estaba investigando a algunos de sus asesores por vínculos con Qatar.

Si bien la carta reconoce que Netanyahu ofreció el cargo a Zini en su automóvil sin consultar previamente al jefe del Estado Mayor de las FDI, el comité consideró que, aunque esto violó la costumbre, no constituía “una falta de integridad”. Además, se rechazaron alegaciones de que declaraciones de Zini o de miembros de su familia lo descalificaran para el puesto. El comité admitió que hubo casos en los que Netanyahu “pidió a candidatos para la jefatura del Shin Bet realizar acciones no compatibles con un sistema democrático”, pero señaló que la autoridad para proponer un candidato recae legalmente en el primer ministro.

“El comité concluyó por unanimidad que no existe barrera ética ni de conflicto de interés para nombrar al Mayor General David Zini como jefe de la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) y confirmó que el primer ministro tiene la potestad legal de proponerlo”, subraya el comunicado.

Tras la aprobación, el jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, felicitó a Zini por su candidatura. En una llamada telefónica, Zamir expresó que confía en que Zini “aportará sus habilidades personales, liderazgo y la experiencia adquirida como comandante de combate en las FDI también al Shin Bet”. El militar destacó además que “la cooperación entre las organizaciones es crítica para la seguridad del Estado, y que las FDI, y él personalmente, lo respaldarán en todo lo necesario para que tenga éxito en su cargo”.

Según el comunicado del ejército, Zini agradeció a Zamir por los años de servicio bajo su mando y acordaron reunirse próximamente. Cabe recordar que Zini había sido relevado de sus funciones en las FDI por mantener conversaciones sobre la jefatura del Shin Bet con Netanyahu sin informar previamente al Estado Mayor.

Con la aprobación del comité y el respaldo de las FDI, Zini queda así en camino de convertirse en el próximo jefe del Shin Bet, en un nombramiento que ha sido observado de cerca tanto por la opinión pública como por expertos en seguridad nacional debido a su relevancia estratégica en el contexto regional.