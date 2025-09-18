Shaná Tová a todos los amigos de la Universidad Ben-Gurión

A todos los amigos de la Universidad de Ben-Gurión en el mundo, queremos agradecerles por el apoyo, el interés y por estar siempre a nuestro lado en estos tiempos difíciles.

Seguimos el sueño de nuestro líder David Ben-Gurión de poblar el Néguev y de que nuestra universidad sea reconocida mundialmente como un centro nacional de desarrollo e innovación, motor del futuro de Israel.

La Universidad Ben-Gurión, por su ubicación en el sur del país y su cercanía a la Franja de Gaza, fue fuertemente afectada por el ataque de Hamás de 2023 y por los misiles de Irán este año. Sin embargo, la institución nunca frenó sus avances en ciencia, investigación y tecnología.

Después del 7 de octubre, la realidad nos demostró que Ein Lanu eretz ajeret: No tenemos otro país. No tenemos otro lugar. No tenemos otra patria.

Por lo tanto, nuestro compromiso hoy es trabajar arduamente en la diáspora, preparando a nuestros hijos y nietos para que sepan defender nuestro judaísmo en estos tiempos difíciles y desafiantes, para apoyar a Israel.

Con el ferviente deseo de que este año nuevo traiga consigo paz, salud y alegría para el mundo y nuestro pueblo, les hacemos llegar nuestro mensaje pleno de convicción de que la familia será el eslabón que nos dé la fuerza para lograrlo.

Am Israel Jai. Shaná Tová Umetuká.