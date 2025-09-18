Inicio Universidad Ben Gurión Shaná Tová a todos los amigos de la Universidad Ben-Gurión

Shaná Tová a todos los amigos de la Universidad Ben-Gurión

Por Iton Gadol
0 Comentarios

A todos los amigos de la Universidad de Ben-Gurión en el mundo, queremos agradecerles por el apoyo, el interés y por estar siempre a nuestro lado en estos tiempos difíciles.

Seguimos el sueño de nuestro líder David Ben-Gurión de poblar el Néguev y de que nuestra universidad sea reconocida mundialmente como un centro nacional de desarrollo e innovación, motor del futuro de Israel.

La Universidad Ben-Gurión, por su ubicación en el sur del país y su cercanía a la Franja de Gaza, fue fuertemente afectada por el ataque de Hamás de 2023 y por los misiles de Irán este año. Sin embargo, la institución nunca frenó sus avances en ciencia, investigación y tecnología.

Después del 7 de octubre, la realidad nos demostró que Ein Lanu eretz ajeret: No tenemos otro país. No tenemos otro lugar. No tenemos otra patria.

Por lo tanto, nuestro compromiso hoy es trabajar arduamente en la diáspora, preparando a nuestros hijos y nietos para que sepan defender nuestro judaísmo en estos tiempos difíciles y desafiantes, para apoyar a Israel.

Con el ferviente deseo de que este año nuevo traiga consigo paz, salud y alegría para el mundo y nuestro pueblo, les hacemos llegar nuestro mensaje pleno de convicción de que la familia será el eslabón que nos dé la fuerza para lograrlo.

Am Israel Jai. Shaná Tová Umetuká.

También te puede interesar

La Universidad Ben Gurión y Harvard anunciaron un...

La visita de Alfredo Leuco a la Universidad...

La Universidad Ben-Gurión del Néguev atraviesa un difícil...

Seis laboratorios de investigación de la Universidad Ben...

La Universidad Ben-Gurión inauguró una Facultad de Medicina...

La Universidad Ben-Gurión creará una nueva Facultad de...

La Universidad Ben-Gurión duplicará su campus y ampliará...

Los Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión organizan...

Los Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión y...

Investigadores de la Universidad Ben-Gurión realizan estudios biológicos...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más