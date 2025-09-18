El expresidente Aznar advirtió que ‘‘si Israel pierde lo que está haciendo en Gaza, el mundo occidental estaría al borde de la derrota total’’

Itongadol.- El expresidente de España (1996-2004), José María Aznar, afirmó este miércoles que ‘‘si Israel perdiese lo que está haciendo en Gaza sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total’’, remarcando que ‘‘el mundo es más seguro ahora’’.

Además, el ex líder del PP -partido que dirigió durante 14 años- vinculó la guerra del Estado judío en el enclave costero palestino con la guerra en Ucrania: ‘‘Si Rusia ganase y a la vez Israel perdiese, el mundo occidental se enfrentaría a un grave riesgo de colapso’’.

En la misma línea, Aznar acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de usar la causa palestina para desviar la atención de sus problemas, asegurando que al presidente “no le importan mucho los palestinos” sino “que lo que le importa es estar un día más aquí (en el poder) porque lo que tiene son problemas de corrupción’’.

Con respecto a la situación en Medio Oriente, durante la inauguración del Campus FAES en Madrid, expresó: ‘‘¿Sería mejor con un Irán nuclear, con Arabia Saudita y Emiratos haciendo la carrera nuclear? ¿Con Hezbollah controlando Líbano? ¿Con Hamás en Gaza y Cisjordania? ¿Con los Hutíes controlando Yemen?’’.

A su vez, el expresidente criticó la falta de apoyo del Ejecutivo español a otras causas internacionales, como el pueblo saharaui y la oposición venezolana, subrayando ‘‘la necesidad de una política exterior basada en el análisis estratégico de lo que conviene al país y no en transformar políticas domésticas en políticas externas’’.

Aznar, en su momento responsable máximo de la intervención española en la guerra de Irak, concluyó que conflictos en la región como la supuesta proliferación nuclear en Irán y Arabia Saudita, o la presencia de organizaciones como Hezbollah y Hamás representarían «amenazas para la estabilidad global».