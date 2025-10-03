El Mossad descubrió una célula terrorista vinculada con Hamás en Alemania que planeaba ataques contra objetivos israelíes y judíos

Itongadol.- La Oficina del Primer Ministro de Israel (PMO, por sus siglas en inglés) afirmó este viernes, en nombre del Mossad para Inteligencia y Operaciones Especiales, que se descubrió en Alemania una célula terrorista vinculada a Hamas que planeaba llevar a cabo ataques contra objetivos israelíes y judíos.

‘‘La detención de los miembros de la célula fue posible gracias a la estrecha cooperación entre el Mossad y las fuerzas de seguridad e inteligencia en Alemania’’, expresó la PMO.

Además, la PMO destacó: ‘‘En el marco de la operación, los servicios de seguridad alemanes (BFV) arrestaron a tres miembros de la célula terrorista que tenían armas que, según se sospecha, estaban destinadas a llevar a cabo el ataque’’.

‘‘Esta detención se suma a otras operaciones recientes del Mossad en toda Europa en colaboración con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales, incluyendo Austria’’, agregó el reporte.

En la misma línea, la PMO aseveró que ‘‘la desarticulación de la célula terrorista y la exposición de los atacantes y el armamento se extienden por varios países, formando parte de una amplia actividad del Mossad en toda Europa durante la cual se localizaron depósitos de armas y se realizaron más arrestos de activistas sospechosos de cometer delitos terroristas’’.

‘‘El Mossad continuará operando en todas partes para frustrar actividades terroristas dirigidas contra israelíes y judíos en el extranjero, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia en Israel y en el mundo’’, concluyó el comunicado, publicado en hebreo en X (antes Twitter).