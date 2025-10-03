Activistas bloquean ruta logística de las FDI en la frontera con Gaza

Itongadol.- Un grupo de activistas de izquierda radical realizó una protesta este jueves en la frontera con la Franja de Gaza, bloqueando el acceso a una de las rutas logísticas utilizadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Los manifestantes desplegaron pancartas con consignas como “Detengan el genocidio en Gaza”, “Alto al terrorismo sionista” y “Liberen Palestina”. Según informaron soldados que se encontraban en el lugar, la acción impidió el ingreso de suministros esenciales hacia la Franja y dificultó la salida de tropas israelíes desde el enclave.

Fuentes militares señalaron que este tipo de interrupciones afecta directamente a la cadena logística de las operaciones en curso, ya que los corredores bloqueados son utilizados para el transporte de combustible, alimentos, equipamiento médico y municiones. “Cada retraso compromete tanto la operatividad como la seguridad de nuestras fuerzas”, indicó un oficial bajo condición de anonimato.

Llamó la atención la ausencia de fuerzas policiales en el área, ya que, hasta el momento, no se registró presencia de unidades de seguridad para dispersar la protesta o restablecer el tránsito en la ruta afectada. Testigos describieron que el grupo de manifestantes actuó de manera organizada, concentrándose en un único acceso clave, lo que generó un impacto inmediato en el movimiento militar.

El episodio refleja un creciente choque interno en Israel respecto a la guerra en Gaza: mientras sectores de la sociedad apoyan la ofensiva militar, movimientos de izquierda radical acusan al gobierno de cometer crímenes de guerra y piden un cese inmediato de hostilidades.

De momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre cómo responderán a este tipo de protestas en puntos estratégicos, aunque fuentes de seguridad advierten que de repetirse acciones similares podrían considerarse “una amenaza directa” a la seguridad nacional en un contexto de guerra activa.