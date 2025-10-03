Israel confirmó que está esperando la respuesta oficial de Hamás al plan de Gaza de Trump

Itongadol.- La Oficina del Primer Ministro de Israel (PMO, por sus siglas en inglés) informó este viernes que actualmente está esperando la respuesta oficial de Hamás a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

El primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, aceptó el plan a principios de esta semana en Washington.

“No tenemos una evaluación sobre cuál será su respuesta”, expresó la PMO, según el medio de comunicación hebreo The Times of Israel.

Asimismo, un alto funcionario de Hamás aseveró al canal saudí Asharq que el grupo terrorista comunicó a los mediadores que necesita más tiempo para deliberaciones internas sobre el plan de Trump.

Mientras tanto, la PMO aseguró que la operación militar en el enclave costero palestino continúa, remarcando que “Israel no se retiró de Gaza y sigue adelante con sus planes”.

Previamente, conforme a un informe publicado por la BBC este jueves, los mediadores de Qatar y Egipto contactaron al jefe del ala militar de Hamás en Gaza, Izz ad-Din al-Haddad, quien dejó en claro su oposición al plan de paz de 21 puntos.

De acuerdo con el reporte, al-Haddad considera que la propuesta busca poner fin al control de Hamás en la Franja, independientemente de que la organización lo acepte o no, y por lo tanto, desde su perspectiva, no tiene sentido apoyarla y la respuesta debe ser continuar con la lucha armada.

El martes, Trump había declarado que Hamás tenía “tres o cuatro días” para responder a su iniciativa, la cual presentó el lunes junto a Netanyahu.

A su vez, diversos medios internacionales ofrecieron versiones contradictorias en los últimos días. Mientras CBS News informó que Hamás se inclinaba a aceptar la propuesta para poner fin a la guerra, un alto dirigente del grupo dijo a la BBC que probablemente sería rechazada porque “sirve a los intereses de Israel” e “ignora a los palestinos”.

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto advirtió a la dirigencia de Hamás que, si rechaza el plan de Trump, la situación “será difícil” y existe una alta probabilidad de que la violencia escale aún más.