Una nueva flotilla se dirige a la Franja de Gaza en un intento de romper el bloqueo israelí

Por M S
Itongadol.- La Coalición de la Flotilla de la Libertad afirmó este viernes que el barco Conscience partió de Italia el miércoles con unos 100 activistas a bordo, con el objetivo de romper el bloqueo marítimo israelí sobre el territorio.

El grupo remarcó que “muchos de ellos”, en referencia a los activistas, son trabajadores de la salud y periodistas.

El Conscience se unió a otros ocho barcos que zarparon desde Italia hace casi una semana.

Las nueve embarcaciones se encuentran actualmente frente a la costa de la isla griega de Creta, según datos de seguimiento en vivo.

Se espera que los barcos sean interceptados por la Marina israelí si continúan acercándose a la Franja de Gaza.

Previamente, este jueves, 42 barcos de la Flotilla Global Sumud fueron interceptados por la Marina y unos 470 activistas fueron detenidos.

