Israel alertó a los ciudadanos libaneses del sur del país sobre inminentes ataques a sitios de Hezbollah

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) emitieron este jueves una advertencia a los residentes de múltiples localidades del sur del Líbano ante bombardeos contra infraestructura de Hezbollah.

‘‘En un futuro cercano, las IDF atacarán infraestructura militar perteneciente a la organización terrorista Hezbollah en todo el sur del Líbano, en respuesta a sus intentos prohibidos de reconstruir sus actividades en la zona’’, expresó el coronel Avichay Adraee, portavoz de las IDF en árabe.

Además, las IDF publicaron mapas que muestran las ubicaciones de los sitios y edificios que serán atacados en las localidades de Mays al-Jabal, Kfar Tebnit y Dibbin.

‘‘Por su seguridad, deben evacuar de inmediato esos edificios y los adyacentes, y alejarse de ellos no menos de 500 metros’’, remarcó Adraee.

Las alertas de evacuación israelíes antes de ataques en el Líbano son relativamente raras desde el alto el fuego de noviembre de 2024. La última advertencia de este tipo se emitió en junio, antes de ataques contra objetivos de Hezbollah en Beirut.

Las IDF buscan neutralizar las capacidades militares de la organización terrorista libanesa -que cuenta con el apoyo de la República Islámica de Irán- antes de que pueda consolidar nuevas posiciones estratégicas cerca de la frontera.

Analistas regionales señalaron que esta acción refleja la creciente tensión entre Israel y Hezbollah, en medio de un complejo escenario geopolítico.

Asimismo, la escalada también se da en un contexto de preocupaciones sobre posibles ataques transfronterizos desde el sur del Líbano hacia comunidades israelíes.

Tras la publicación de las IDF, el Ministerio de Defensa libanés, por su parte, pidió calma a sus ciudadanos y los instó a mantenerse en zonas seguras. En paralelo, diplomáticos de la ONU están intentando mediar para evitar un aumento de las hostilidades.

La situación mantiene en alerta a hospitales, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia de las localidades fronterizas, que se preparan ante posibles contingencias.

Tanto organizaciones humanitarias locales e internacionales hicieron hincapié en el riesgo de daños a civiles y a la infraestructura crítica, incluyendo hospitales y escuelas.

Se teme que un ataque de gran escala pueda provocar desplazamientos masivos de población y complicar aún más la situación humanitaria en la región.