¿Europa y Rusia camino a una escalada militar?

Itongadol/Agencia AJN.- En la noche del 10 de septiembre, Rusia violó durante 7 horas el espacio aéreo de Polonia con 21 drones que lanzó hacia su territorio a través de Bielorrusia.

Los bielorrusos anunciaron, como era de esperar, que los drones penetraron en Polonia debido a interferencias electrónicas en el frente de combate en Ucrania (pues en los ataques rusos, supuestamente, siempre tienen la culpa los ucranianos…).

Junto a la tendencia de la OTAN y de Trump de considerar el evento como un error, para evitar una escalada militar frente a Rusia, también surgieron voces más sobrias: el ministro de Defensa alemán, Pistorius, señaló que se trató de una acción intencionada, ya que los drones no volaron en una ruta relevante hacia Ucrania. El Ministerio de Exteriores polaco también afirmó que se trató de una provocación deliberada de Rusia.

El bloguero Michael Najki considera que la provocación rusa tenía como objetivo probar los límites y la preparación de la OTAN, y que, en la práctica, reveló una verdad embarazosa: los países de la OTAN no están preparados para enfrentar de manera efectiva la amenaza de ataques con drones rusos. De los 21 drones rusos, los polacos lograron derribar solo 4, utilizando misiles aire-aire cuyo precio individual supera el valor total de todos los drones que Rusia lanzó contra Polonia (según el diario alemán Bild, el costo de la intercepción superó el millón de dólares).

¿Entonces cuál es la apuesta de Putin esta vez?

Seguir poniendo a prueba los límites con Occidente hasta que lo detengan (tal como ocurrió con la serie de atentados puntuales en Europa en la última década y con las recientes interferencias de GPS en el espacio aéreo de Europa del Este). Esa es la razón por la cual, en julio pasado, se detectaron tarjetas SIM polacas y lituanas en drones rusos, para mantener el control de ellos al ingresar en territorio extranjero. Y así fue como entraron en Polonia…

Rusia quizá no esté lista para abrir un segundo frente contra la OTAN, pero sí puede, con una inversión muy baja, crear un pánico efectivo en los países de la OTAN que los lleve a “despertar” y a querer blindarse y armarse de forma independiente frente a la amenaza rusa, en lugar de seguir transfiriendo armas como ayuda a Ucrania. En la difícil situación actual del ejército ruso en el frente, cualquier reducción de la ayuda occidental a Ucrania es para los rusos un objetivo supremo que puede ayudar a su esfuerzo bélico.

Ahora todo depende del nivel de determinación en las respuestas de la OTAN, ya que cualquier agresión rusa que no se enfrente con una reacción occidental disuasoria seguirá, por la propia naturaleza rusa, arrastrando a más escaladas en futuras provocaciones. Esto es aún más probable a la luz de las vacilaciones constantes y obstinadas de Trump respecto a reforzar de manera efectiva la disuasión frente a Rusia.