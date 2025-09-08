Con gran éxito se lleva a cabo la Expo Atid en Argentina

Itongadol.- La Agencia Judía para Israel llevó a cabo con gran éxito la Expo Atid 2025, donde este fin de semana se pudo ver a mucha gente -familias, estudiantes y profesionales- realizando consultas sobre la posibilidad de hacer aliá.

La primera jordana fue ayer en el edificio de la AMIA y la Expo continúa hoy también en Judaica y La Casa.

La actividad permite la posibilidad de contar con información actualizada, charlar con representantes de la Agencia Judía, entrevistas personales con profesionales de diferentes áreas y programas, expertos en estudios universitarios y también escuchar la experiencia de olim en primera persona.

Esta mañana, el representante de la Organización Sionista Mundial (OSM) y la Agencia Judía para Argentina y el Cono Sur, Eli Cohen, dialogó con ItonGadol y destacó: “Ayer tuvimos una experiencia muy importante y muy exitosa. Por primera vez estamos en tres lugares paralelamente, acá en la AMIA, en la comunidad de La Casa y en la comunidad de Judaica en el la escuela Arlene Fern. Muchos miembros de la colectividad se acercaron para escuchar sobre las posibilidades de un futuro en Israel. Hoy vamos a seguir en la ORT y vamos a estar mañana en Rosario”.

“Algo muy importante son los jóvenes que participaron. Al final de la actividad en la AMIA, ayer había unos 70 jóvenes adultos, que escucharon sobre la posibilidad de estudios en diferentes universidades en Israel. Se interesaron y eso demuestra que ayer, acá en Argentina, nuevamente hicimos un primer paso hacia un futuro en Israel”, agregó.

Asimismo, resaltó que este año la Agencia Judía mantuvo una estrategia innovadora, en la que no solo esperó a que llegarán los aspirantes a hacer aliá, sino que los fue a buscar directamente a las instituciones: “Nosotros estuvimos en ocho escuelas y en siete sinagogas, donde la delegación habló del tema de aliá y miles de personas fueron conociendo las posibilidades que existen hoy en Israel, que es un país glorioso a pesar de todo. Estuvimos en Jabad, Lamroth, Arlene Fern, La Casa, la AMIA… es algo importante y sabemos que otras colectividades ya se acercaron para que el año que viene se sumen a la Expo. Durante esta semana nos encontramos directamente y le dimos oportunidad a miles de personas de conocer cuál es la realidad israelí hoy en día, que posibilita un futuro con una identidad judía, un futuro económico y un futuro profesional, que Israel ofrece”.

“Siempre estoy contento de saber que hay judíos que son hermanos míos, que mañana se van a encontrar junto conmigo en Israel y son parte de mi familia y de mi vida. Pero puedo decir que no voy a estar satisfecho totalmente hasta que no esté seguro de que hice todos mis esfuerzos para que cualquier judío en el mundo sepa que existe esta posibilidad y que le vamos facilitar esa llegada a Israel. Siempre aspiro a que haya más gente que participe y que se interese y vamos a seguir trabajando hasta llegar hasta el último que lo desea”, subrayó Cohen.

Finalmente, expresó su solidaridad con las víctimas del atentado de esta mañana en Jerusalem: “Una vez más, nos despertamos con la mala noticia de otros malditos asesinos que mataron a seis víctimas, y hay más heridos, de una forma tan cruel. Gente inocente… pero ellos no saben hacer diferencia y demuestran que no importa dónde estemos y quiénes somos, ellos quieren matar a cualquier judío donde esté”.