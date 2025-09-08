Trump encomienda a Jared Kushner diseñar un plan para el “día después” en Gaza

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encargó a su yerno Jared Kushner la elaboración de un plan para el escenario “del día después” de la guerra en Gaza, según informó el Canal 12 de Israel.

De acuerdo con el reporte, Kushner se reunió en Miami con el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, y con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, para discutir tanto la propuesta de alto el fuego como los lineamientos del plan que Washington pretende impulsar para el futuro de Gaza.

“Israel tendrá influencia, pero no será el plan de Bibi ni el plan de Dermer”, afirmó un funcionario estadounidense a la cadena israelí, subrayando que Kushner emerge como figura central en la definición de la estrategia norteamericana.

Kushner, que ya había sido asesor sénior de Trump en su primer mandato (2017-2021) y fue clave en la firma de los Acuerdos de Abraham con varios países árabes, no ocupa actualmente un cargo oficial en la Casa Blanca.

En paralelo, Canal 12 difundió nuevos detalles sobre la última propuesta estadounidense de alto el fuego y liberación de rehenes. A diferencia de versiones previas, que hablaban de una liberación total en el primer día, el esquema actualizado prevé la liberación de todos los rehenes vivos en las primeras 48 horas del cese de hostilidades. Durante la tregua también se devolverían los cuerpos de los rehenes asesinados, aunque el calendario dependerá de las gestiones de Hamas para localizarlos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el enviado especial Steve Witkoff.

El alto el fuego tendría una duración de 60 días o hasta que concluyan las negociaciones. En ese tiempo se abordarían tres puntos clave: el desarme de Hamas, la conformación de un nuevo gobierno en Gaza y los detalles de una retirada gradual de las Fuerzas de Defensa de Israel, incluida la franja de amortiguamiento en la frontera.

La propuesta contempla una retirada total israelí, condicionada a que la nueva administración gazatí garantice la seguridad en las zonas evacuadas. Sin embargo, según el informe, Hamas estaría dividido respecto a aceptar la oferta: mientras algunos líderes desconfían de las garantías de Trump y temen que Israel conserve demasiado control sobre los plazos de la retirada, otros consideran que es la última oportunidad de lograr un acuerdo.

“Hamas debe entender, tanto por parte de Catar como de Egipto, que ya no existe el camino de un acuerdo parcial”, advirtió un alto funcionario israelí citado por la cadena.