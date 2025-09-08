Inicio MEDIO ORIENTE Hamás rechazó el acuerdo de alto el fuego propuesto por Trump

Hamás rechazó el acuerdo de alto el fuego propuesto por Trump

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Fuentes de Hamás reaccionaron este lunes a la iniciativa estadounidense aprobada por Israel, que busca un alto el fuego en Gaza y fue revelada por Kan News. La organización describió la propuesta como “trampas y obstáculos que deben resolverse”, aunque reconoció que incluye condiciones que consideran justas, en particular la exigencia de poner fin a la guerra, prioridad central para Hamás y las demás facciones palestinas.

De acuerdo con Kan News, Israel rechazó de inmediato la respuesta de Hamás y aseguró que “no están interesados en un acuerdo”. Un funcionario israelí agregó que la propuesta de Trump constituye “un ultimátum” y que, si no es aceptada, la operación israelí sobre Gaza se llevará a cabo según lo previsto.

Las fuentes palestinas señalaron al diario saudí Asharq al-Awsat que permanecen abiertas a examinar cualquier iniciativa, sin endurecer posiciones que compliquen más el escenario. También precisaron que los “elementos” presentados en la propuesta contemplan la liberación de todos los rehenes desde el primer día, aunque reconocieron que esto es “difícil” debido a que parte de los cuerpos de cautivos muertos se encuentran en zonas de difícil acceso y sería necesaria una tregua para recuperarlos.

Según las mismas fuentes, Hamás estaría dispuesto a liberar un número importante de rehenes vivos en la primera fase, y al resto —vivos y muertos— en una fecha posterior a convenir. No obstante, advirtieron que los planteos actuales no incluyen la retirada israelí del corredor Filadelfia ni de la ruta Salah al-Din, ni la reapertura del cruce de Rafah, demandas clave del grupo. También insistieron en garantías de que Israel no reanudará la ofensiva.

Hamás remarcó que el proceso de discusión se da en coordinación con Egipto, Catar y otros actores regionales, además de mediadores indirectos, entre ellos el israelí Gershon Baskin, aunque este evitó hacer comentarios.

