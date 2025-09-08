El técnico de la selección de Israel respalda a su país ante los pedidos de expulsión de las eliminatorias del Mundial

Itongadol.- El entrenador de la selección nacional de fútbol de Israel, Ran Ben-Shimon, expresó que está “de pie detrás de su país” frente a los crecientes reclamos para que la FIFA y la UEFA suspendan al equipo de las competencias internacionales debido a la guerra en Gaza.

“Estamos en una situación muy complicada”, reconoció el técnico, que dirige a la selección en un partido clave por la clasificación al Mundial contra Italia. El encuentro se disputó en terreno neutral, en Hungría, dado que Israel no puede albergar compromisos internacionales por la situación de seguridad.

La Asociación Italiana de Entrenadores de Fútbol había anunciado el mes pasado que envió una carta formal pidiendo la exclusión de Israel de las competencias oficiales, sumándose a las presiones políticas y sociales en Europa.

Pese a ello, Ben-Shimon destacó la moral del plantel y el respaldo de la sociedad israelí: “Tenemos una moral increíble y un país maravilloso. Confío en mi gente, confiamos en nuestros soldados. Estoy parado detrás de mi país”.

El entrenador agregó que su atención está puesta en el apoyo que reciben de sus compatriotas más que en las críticas: “No estoy mirando lo que tengo delante, sino quién está detrás de mí. Y es nuestro pueblo. Jugamos por ellos, para darles alegría y unos momentos de felicidad”.

En señal de duelo, los jugadores israelíes portaron brazaletes negros en el partido, confirmó la UEFA. El gesto estuvo vinculado al ataque terrorista registrado horas antes en un cruce de autobuses en Jerusalem, donde seis personas fueron asesinadas y otras once resultaron heridas.

La situación coloca al fútbol israelí en un escenario inédito, con presiones externas para su suspensión, pero también con un fuerte discurso de unidad por parte de su cuerpo técnico y jugadores, que insisten en representar a su país más allá de la crisis.