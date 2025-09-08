Netanyahu: «Los cuatro soldados caídos lucharon con valentía y dedicación»

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rindió homenaje a los cuatro soldados israelíes asesinados esta mañana por terroristas palestinos de Hamás en un ataque contra un campamento militar en las afueras de la Ciudad de Gaza.

“Israel inclina su cabeza ante nuestros héroes caídos”, expresó Netanyahu en un comunicado. “Mi esposa y yo, junto con todos los ciudadanos de Israel, enviamos nuestras condolencias a las familias en duelo, compartimos su dolor y los abrazamos. Nuestros soldados actuaron con valentía y dedicación en la misión de derrotar a Hamás y traer de regreso a todos nuestros rehenes. En el espíritu de su heroísmo, no desistiremos de esas misiones hasta cumplirlas”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron a tres de los soldados como el sargento Uri Lamed, de 20 años, de Tel Mond; el sargento Amit Arye Regev, de 19, de Modiin; y el sargento Gadi Cotal, de 20, del kibutz Afikim, todos pertenecientes al 52.º Batallón de la 401.ª Brigada Blindada. El nombre del cuarto soldado será difundido más adelante.

Según una investigación preliminar, tres o cuatro terroristas de Hamás atacaron el campamento militar en Kafr Jabalia alrededor de las 6 de la mañana. Los atacantes abrieron fuego contra un tanque y lanzaron un artefacto explosivo dentro del vehículo blindado, lo que provocó la muerte de los cuatro soldados. Otro militar, del 50.º Batallón de la Brigada Nahal, resultó herido de gravedad.

El ataque se produjo pocas horas antes de otro atentado en Jerusalem, donde seis civiles israelíes fueron asesinados y otros 21 resultaron heridos —entre ellos la argentina Sara Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años— cuando dos terroristas palestinos abrieron fuego contra peatones y un autobús en el cruce de Ramot. Ambos atacantes fueron eliminados por fuerzas de seguridad.

Los dos episodios, ocurridos en el mismo día, profundizan el clima de duelo en Israel y refuerzan la narrativa del gobierno sobre la necesidad de continuar las operaciones contra Hamás en la Franja de Gaza.