La Fuerza Aérea israelí derriba otro edificio de Hamás en Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el lunes por la noche atacaron un edificio de gran altura en la zona de la Ciudad de Gaza que era utilizado por Hamás con fines militares.

Según el comunicado, dentro de la torre la organización terrorista había establecido infraestructura destinada a planificar y ejecutar ataques contra tropas israelíes. Además, bajo el edificio se hallaba un complejo subterráneo que servía como punto de reunión y centro de dirección de ataques contra las fuerzas israelíes en la zona.

El portavoz militar subrayó que, previo al ataque, se tomaron medidas para minimizar el riesgo a civiles, entre ellas advertencias anticipadas a la población, empleo de municiones de precisión, vigilancia aérea e inteligencia adicional.

“El uso sistemático que hacen las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza de instituciones civiles para fines militares constituye una violación flagrante del derecho internacional. Hamás utiliza cínicamente a la población como escudo humano. Las FDI continuarán operando contra las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza”, señaló el comunicado.

Horas antes, las FDI habían atacado otro edificio empleado por Hamás, en el que se detectaron medios de recolección de inteligencia, artefactos explosivos y puestos de observación. De acuerdo con la información oficial, los responsables de instalar este equipamiento habían operado desde allí durante toda la guerra para planear ataques contra Israel.

Posteriormente, el primer ministro Benjamin Netanyahu visitó el centro de mando de la Fuerza Aérea, desde donde comentó la operación.

“Hace unos días les prometí que derribaríamos las torres de los terroristas en Gaza. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. En los últimos dos días, 50 edificios de este tipo han caído, la Fuerza Aérea los derribó”, afirmó.

Netanyahu añadió que los ataques a las torres forman parte de una fase preliminar antes de la intensificación de la ofensiva terrestre. “Todo esto es solo la introducción, el comienzo de la operación principal: la incursión terrestre de nuestras fuerzas en Gaza City. Por eso aprovecho para decir a los residentes de Gaza: escúchenme bien, han sido advertidos, salgan de allí”, advirtió.