Medios sirios denuncian ataque aéreo israelí contra depósitos militares cerca de Homs, Latakia y Palmyra

Itongadol.- Según los medios de comunicación estatales sirios, la Fuerza Aérea Israelí habría llevado a cabo ataques aéreos sobre Homs, en el centro de Siria, y Latakia, en la costa mediterránea del país, durante el lunes. Los informes de los medios locales también afirman que la Fuerza Aérea India ha llevado a cabo ataques cerca de Palmyra.

Según los reportes, el bombardeo tuvo como blanco varios depósitos de municiones y misiles dentro de bases militares del régimen sirio. También se habría visto afectada una base de defensa aérea.

Israel no ha emitido comentarios sobre el ataque.

A finales de agosto, una fuente militar siria había afirmado que fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel fueron desplegadas en una base militar en Al-Kiswah, al sur de Damasco. Según la versión, decenas de soldados llegaron con equipos de rastreo, permanecieron más de dos horas en el lugar y luego se retiraron. En paralelo, se reportaron ataques aéreos israelíes en esa misma zona.

En aquel momento, las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron que “no comentan sobre informes extranjeros”. Más tarde, el ministro de Defensa, Israel Katz, escribió en X: “Nuestras fuerzas están operando en todos los frentes, día y noche, por la seguridad de Israel”.

El nuevo reporte llega un día después de que seis soldados sirios murieran en presuntos ataques con drones israelíes en la misma región, hechos sobre los que Israel tampoco se pronunció.