Qatar insta a Hamás a aceptar la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes impulsada por Estados Unidos

Itongadol.- El primer ministro de Qatar, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instó hoy a los líderes políticos de Hamás a “responder positivamente” a la última propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Estados Unidos, que incluye la liberación de rehenes, según dijo a Reuters un funcionario con conocimiento de las conversaciones celebradas en Doha.

“La propuesta estadounidense, transmitida a través de mediadores, tiene como objetivo asegurar un cese de hostilidades en Gaza junto con un acuerdo para liberar a los rehenes”, indicó la fuente.

Por su parte, un alto dirigente de Hamás, Bassem Naim, desestimó el planteo norteamericano al calificarlo como un conjunto de “ideas preliminares” diseñadas, según él, para provocar un rechazo del grupo.

Alto dirigente de Hamás, Bassem Naim

“Es evidente que el objetivo principal es llegar al rechazo de la oferta y no alcanzar un acuerdo que conduzca al fin de la guerra”, señaló Naim en un mensaje difundido en su canal de Telegram, sin dar la posición oficial de la organización.

El dirigente añadió que Hamás no está dispuesto a “firmar un documento de rendición humillante” y sostuvo que la dirigencia del grupo no cuenta con un “emperador como el Hirohito de Japón”, en referencia a la rendición incondicional de ese país ante Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial.

La presión qatarí se produce en un momento en que mediadores internacionales intensifican los esfuerzos para poner fin a las hostilidades, tras meses de combates y con decenas de rehenes israelíes aún en poder de Hamás.