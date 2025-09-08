Starmer se reúne con Abbas y acuerdan que Hamas no tendrá rol en futuro gobierno palestino

Itongadol.- El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió en Londres con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en un encuentro que se da mientras el gobierno del Reino Unido se acerca a reconocer formalmente un Estado palestino.

Según un portavoz de Downing Street, los líderes abordaron “la necesidad de una solución urgente para poner fin al sufrimiento y la hambruna en Gaza” y la liberación de los rehenes retenidos por el grupo terrorista Hamas.

Abbas valoró “el compromiso del Reino Unido de reconocer un Estado palestino antes de la reunión de la Asamblea General de la ONU a fines de este mes, salvo que Israel modifique su rumbo”, añadió el portavoz.

Varios países, entre ellos Reino Unido y Francia, han anunciado su intención de reconocer un Estado palestino en la ONU próximamente. El gobierno de Starmer advirtió que tomará la medida si Israel no accede a un alto el fuego en la guerra iniciada por el ataque de Hamas en octubre de 2023, o no adopta “pasos sustantivos” para terminar con la crisis humanitaria en Gaza y comprometerse con una paz sostenible a largo plazo.

Durante la reunión, ambos líderes coincidieron en que “Hamas no tendrá ningún rol en la futura gobernanza de Palestina” y reafirmaron la necesidad de una “solución duradera” al conflicto.

Starmer valoró “el compromiso de Abbas con la reforma de la Autoridad Palestina como parte vital de este trabajo”, señaló su oficina.

Abbas, de 89 años, llegó a Londres el domingo por la noche para una visita de tres días. Su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York ha sido bloqueada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.