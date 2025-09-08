Itongadol.- El Gobierno británico ha determinado que Israel no está cometiendo genocidio en Gaza, según comunicó el viceprimer ministro David Lammy al presidente del comité de desarrollo internacional en una carta fechada el 1 de septiembre.

Esto difiere significativamente de la postura anterior del Gobierno, que sostenía que solo los tribunales pueden decidir si Israel está cometiendo genocidio o no. También es la primera vez que el Gobierno británico afirma explícitamente que las acciones de Israel en Gaza no constituyen genocidio.

En la carta dirigida a Sarah Champion, Lammy, que era ministro de Asuntos Exteriores en el momento de redactarla, reconoció que el Gobierno británico tiene el deber de prevenir el genocidio en virtud del artículo I de la Convención sobre el Genocidio (1948) si cree que existe un riesgo grave de que se produzca. Esta posición está en consonancia con la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

El Gobierno del Reino Unido consideró cuidadosamente el riesgo de genocidio en Israel durante los preparativos del caso judicial Al Haq contra F-35, afirmó Lammy.

Aunque declaró que la situación en Gaza es «absolutamente espantosa» y que Israel «debe hacer mucho más para prevenir y aliviar el sufrimiento que está causando este conflicto», escribió que no alcanza el umbral de genocidio según la Convención sobre el Genocidio.

La convención establece que «el delito de genocidio solo se produce cuando existe la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso».

«El Gobierno no ha llegado a la conclusión de que Israel esté actuando con esa intención», afirmó Lammy.

Aunque la CIJ advirtió del riesgo de genocidio, hasta la fecha no ha determinado que Israel haya incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio, ni ha determinado que Israel esté cometiendo genocidio.

«El Gobierno británico se ha visto obligado a admitir que la retórica de odio que se publica con frecuencia sobre el genocidio cometido por Israel es falsa», declaró el lunes al Jerusalem Post el Muy Honorable Sir Michael Ellis KC, ex fiscal general de Inglaterra y Gales. Criticó el hecho de que la admisión se ocultara en una «carta oscura publicada a medianoche de un viernes durante una reorganización ministerial con la esperanza de que nadie se diera cuenta».

No obstante, «ahora se confirma que el Gobierno del Reino Unido ha llegado a la conclusión de que Israel no está cometiendo «genocidio»», afirmó. «Nunca ha habido pruebas de tal cosa, pero este Gobierno irresponsable persiste en repetir las calumnias y en avivar el odio y los ataques diplomáticos contra Israel. Además, vergonzosamente, no exige responsabilidades a los terroristas de Hamás, lo que contribuye a prolongar el conflicto en Medio Oriente».