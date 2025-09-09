Ministro de Defensa de Israel: «Si los terroristas de Hamás no deponen las armas y liberan a todos los rehenes, serán destruidos y Gaza será arrasada»

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó esta mañana que Gaza quedará reducida a escombros si no se desarma y libera a los rehenes israelíes que mantiene hace 23 meses. Esta fue su última amenaza bélica, mientras el Ejército se prepara para tomar la Ciudad de Gaza y derribar sus rascacielos.
“Un huracán sin precedentes azotó Gaza ayer. Treinta edificios terroristas de varias plantas fueron atacados y destruidos, y decenas de objetivos terroristas fueron bombardeados y demolidos para obstaculizar la infraestructura de observación y terrorismo, y allanar el camino para las fuerzas terrestres”, tuiteó.
En los últimos días, las FDI han llevado a cabo varios ataques contra rascacielos de la Ciudad de Gaza utilizados por la organización terrorista palestina Hamas para realizar operaciones contra sus tropas, después de advertirles a sus residentes que huyeran.
«Si los terroristas de Hamás no deponen las armas y liberan a todos los rehenes, serán destruidos y Gaza será arrasada», afirmó Katz.