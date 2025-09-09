Inicio ISRAEL Israel insta a los civiles palestinos a evacuar toda la Ciudad de Gaza ante su inminente ofensiva terrestre

Israel insta a los civiles palestinos a evacuar toda la Ciudad de Gaza ante su inminente ofensiva terrestre

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) instaron a los civiles palestinos a evacuar inmediatamente todas las zonas de la Ciudad de Gaza ante una inminente ofensiva terrestre contra la organización terrorista Hamás en esa zona.

La advertencia fue la primera orden de evacuación generalizada para toda la Ciudad de Gaza. Las de los últimos días solo habían incluido a edificios específicos y sus alrededores.

“Las FDI están decididas a derrotar a Hamás y operarán en la zona de la Ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo han hecho en toda la Franja”, tuiteó el coronel Avichay Adraee, portavoz en árabe de las FDI.

Se les ha ordenado a los palestinos que se dirijan a la zona humanitaria designada por Israel en el sur de la Franja por la carretera costera.

“Permanecer en la zona es extremadamente peligroso”, declaró Adraee.

El anuncio también proporcionó un número de teléfono para que los gazatíes puedan “informar sobre bloqueo de rutas por parte de Hamás o intentos de sus miembros de impedir la evacuación”.

