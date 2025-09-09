Inicio ISRAEL El cuarto soldado asesinado en un ataque terrorista de Hamás en Gaza era Matan Abramovitz

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron esta mañana al cuarto soldado asesinado ayer en un ataque terrorista palestino de Hamás contra un campamento del Ejército en las afueras de la Ciudad de Gaza como el teniente Matan Abramovitz, de 21 años, de Ganei Tikva.

Abramovitz, quien servía en el 52.º Batallón de la 401.ª Brigada Blindada, fue asesinado junto con los otros tres miembros de la tripulación de su tanque, los sargentos Uri Lamed, Amit Arye Regev y Gadi Cotal.

Según una investigación inicial de las FDI, terroristas de Hamás abrieron fuego contra el tanque a la entrada del campamento antes de lanzar un artefacto explosivo que explotó dentro del vehículo blindado, matando a los cuatro soldados.

